بوركينا فاسو: احتجاز الرئيس في معسكر للجيش والسلطات تنفي وجود انقلاب

كانت السلطات البوركينابية قد أعلنت مساء الأحد حالة الطوارئ وفرضت حظرا للتجوال إلى أجل غير مسمى.

قال مصدران أمنيان ودبلوماسي من غرب أفريقيا اليوم الاثنين إن "جنودا متمردين احتجزوا رئيس بوركينا فاسو روك كابوري في معسكر للجيش بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد في العاصمة واغادوغو" وشوهدت طائرة مروحية بلا أضواء تحلق فوق المنطقة حيث يقع مقر إقامة الرئيس.

وكانت السلطات البوركينابية قد أعلنت مساء الأحد حالة الطوارئ وفرضت حظرا للتجوال إلى أجل غير مسمى.

وفي وقت متأخر من أمس الأحد، أعلنت السلطات فرض حظر التجول من الساعة 20:00 إلى 05:30 بتوقيت غرينتش حتى إشعار آخر، كما أصدرت بيانا يعلق العمل في المدارس يومي الاثنين والثلاثاء لأسباب أمنية.

وقد سمع دوي إطلاق نار في وقت متأخّر أمس الأحد في العاصمة واغادوغو، قرب مقرّ إقامة روش مارك كريستيان كابوري رئيس دولة بوركينا فاسو التي كانت شهدت في اليوم نفسه تمرد جنود داخل ثكنات عدّة، بحسب ما قال سكّان لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي السياق تعرض مقر للحزب الحاكم في العاصمة واغادوغو للتخريب والنهب، كما قطعت الحكومة خدمة الإنترنت عن الأجهزة المحمولة.

وقال وزير الإعلام في الحكومة البوركينابية إن "طلب من وزير الدفاع الاجتماع مع هؤلاء العسكريين للاستماع إلى مطالبهم". وكان وزير الدفاع قد نفى في وقت سابق ما تردد من أنباء عن احتجاز الرئيس، من جهته، قال متحدث باسم الحكومة إن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الجنود المتمردين.