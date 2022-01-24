تقرير: إسبانيا قلقة من اعتزام المغرب بناء قاعدة عسكرية بسواحل الداخلة في الصحراء

قاعدة عسكرية على بعد 450 كليومتر من سواحل جزر الكناري تضم 1700 جندي من القوات المسلحة الملكية البحرية،

ذكرت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية، أمس الأحد، أن المغرب يعتزم بناء قاعدة بحرية عسكرية بسواحل مدينة الداخلة بالصحراء، على بعد 450 كليومتر من سواحل جزر الكناري تضم 1700 جندي من القوات المسلحة الملكية البحرية، وهو ما قد يساهم في الرفع من منسوب التوجس بين بلدان المنطقة.

وبحسب الصحيفة "يهدف المغرب إلى تقوية الدعم اللوجستيكي للدول الصديقة والإفريقية للمغرب، وكذا تيسير واستضافة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي" سيتم الشروع في بناءها باتفاق مغربي- إماراتي.

خطوة يعتبرها مراقبون “خطوة سيادية للمغرب” تزيد من قدرات المملكة الدفاعية في ظل مناخ إقليمي صعب ومتقلب وتهديدات إرهابية متنامية، وكذا ضبط عمليات التهريب عبر المحيط”.

يأتي ما أوردته “الإسبانيول” في وقت لم تشر فيه معلومات حول نية المغرب في بناء القاعدة البحرية بالداخلة، بيد أن معطيات تؤكد مضي المغرب في طريق إرساء منظومة عسكرية “قوية”.

وكان المغرب قد أرسل إشارات “واضحة” تتعلق بإتخاذه خطوات في مجال تحديث ترسانته العسكرية واللوجستيكية، عبر بناء قواعد عسكرية وتوقيع اتفاقيات في هذا الإطار.

ويشار إلى أن المغرب رصد ميزانية ضخمة بلغت 12.8 مليار دولار أمريكي لعقد صفقات تسليح ومشاريع جديدة برسم السنة الحالية، أكثر من جميع الدول الإفريقية، متفوقا حتى على الجزائر ومصر.