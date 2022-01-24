مجموعة انقلابية في بوركينا فاسو تعلن حلّ الحكومة وإغلاق حدود البلاد

تخرج تظاهرات غاضبة منذ أشهر في عدد من مدن بوركينا فاسو للتنديد بعجز السلطة عن التصدي لهجمات الجهاديين

أعلن عسكريون في بوركينا فاسو عن استيلائهم على الحكم بعد سيطرتهم على مصير الرئيس روك مارك كريستيان كابوري الإثنين. حيث قال مصدران أمنيان إنّ "الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعلياً في أيدي الجنود" في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو. لكنّ مصدراً حكومياً أكّد أنّ رئيس البلاد فرّ من مقرّ إقامته الأحد "قبل وصول عناصر مسلّحة أطلقت النار على سيارات موكبه"، مشيراً إلى أنّ "الوضع يلفّه الغموض".

وعلى حسابه في موقع تويتر، نشر كابوري عصر الإثنين رسالة، تعذّر التحقّق ممّا إذا كان هو شخصياً قد كتبها أم لا، دعا فيها "أولئك الذين حملوا السلاح لإلقائه لما فيه مصلحة البلاد العليا". وأضافت الرسالة أنّ "تناقضاتنا تحلّ بواسطة الحوار والإنصات لبعضنا البعض".

وكان عسكريون في العديد من ثكنات البلاد تمرّدوا الأحد، مطالبين بإقالة كبار قادة الجيش وبإعطائهم "الوسائل المناسبة" لمحاربة الجهاديين الذين يشنّون منذ 2015 هجمات لا تنفك تزداد حدّة.

وتخرج تظاهرات غاضبة منذ أشهر في عدد من مدن بوركينا فاسو للتنديد بعجز السلطة عن التصدي لهجمات الجهاديين المتكررة، ويتم تفريقها او حظرها عموما من قبل شرطة مكافحة الشغب. وبات الرئيس كابوري الذي يتولّى السلطة منذ 2015 وأعيد انتخابه في 2020 على أساس وعوده بأن يعطي الأولوية لمكافحة الجهاديين، موضع احتجاج متزايد من السكان بسبب أعمال العنف الجهادية وعجزه عن مواجهتها.

وطوال يوم الأحد قدم متظاهرون دعمهم للمتمردين ونصبوا حواجز في عدة مناطق من العاصمة قبل ان تفرقهم الشرطة كما أفاد مراسو وكالة فرانس برس. وسمع إطلاق النار على مدى ساعات الأحد في عدة ثكنات في بوركينا فاسو بينها ثكنة سانغولي لاميزانا، وبابا سي والقاعدة الجوية في واغادوغو.

والإثنين قالت دول غرب أفريقيا إنّها تتابع "بقلق بالغ" تطوّرات الوضع في بوركينا فاسو غداة "المحاولة الانقلابية".

بدوره أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد الإثنين عن إدانته "للمحاولة الانقلابية" في بوركينا فاسو، مطالباً الجيش بضمان سلامة الرئيس وأعضاء حكومته. وقال الاتّحاد الأفريقي في بيان إنّ رئيس المفوضية "يدين بشدّة المحاولة الانقلابية ضدّ الرئيس المنتخب ديموقراطياً" روك مارك كريستيان كابوري.

ودعت واشنطن والاتحاد الأوروبي الإثنين إلى "الإفراج فوراً" عن رئيس بوركينا فاسو. وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس إنّ الولايات المتّحدة تطالب الجيش في بوركينا فاسو بـ"الإفراج الفوري" عن كابوري وبـ"احترام الدستور" و"قادة البلاد المدنيين"، مشيراً إلى أنّ واشنطن تحضّ "جميع الأطراف في هذا الوضع المضطرب على الحفاظ على الهدوء وتوسّل الحوار سبيلاً لتلبية مطالبهم".

وفي بروكسل قال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إنّ الاتّحاد الأوروبي وإذ يتابع من كثب تطوّرات الوضع في بوركينا فاسو، "يدعو جميع الجهات الفاعلة إلى الهدوء وضبط النفس، كما يدعو إلى إطلاق سراح الرئيس كابوري وأعضاء مؤسّسات الدولة على الفور".

وتُعدّ بوركينا فاسو الواقعة في غرب إفريقيا وليس لديها منفذ مائي، بين أفقر دول العالم، ولم تتمتّع بكثير من الاستقرار منذ استقلّت عن فرنسا عام 1960.