تقرير: الجزائر تشتري من الصين طائرات "درون" وطاردات ثقيلة سيتم تسليمها في مارس الوشيك

الطائرات والسفن الحربية تبدأ تدريجيا في الوصول إلى الجزائر في أوائل عام 2022 حتى اكتمال الطلب في عام 2023.

كشف موقع "مينا ديفانس" الجزائري المختص في الشؤون العسكرية، أن الجيش الجزائري طلب شراء طائرات CH-5 Rainbow القتالية من شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينيةوالطاردات الثقيلة ومن المرتقب أن تتسلم طلبياتها في عام 2022 اعتبارا من مارس/آذار الوشيك.

وبحسب المصدر نفسه، فإنه سبق للجزائر أن طلبت طائرات WingLoong 2 بدون طيار من الصين، ما سيرفع أسطولها إلى حوالي ستين طائرة بحلول نهاية عام 2022.

وكانت الجزائر قد طلبت في شهر سبتمر/أيلول المنصرم من الصين شراء الطرادات الثقيلة من النوع الصيني 56 للبحرية الجزائريةوذكر موقع "مينا ديفانس " أن الطاردات ترسو حاليا في شنغهاي، كجزء من طلب شراء 6 طرادات.

وذكر الوقع أن السفن الحربية تبدأ تدريجيا في الوصول إلى الجزائر في أوائل عام 2022 حتى اكتمال الطلب في عام 2023.

وأضاف أن النسخة المصممة للجزائر من الطرادات أكبر، مع قدرة تحمل أفضل، ومحركات وأنظمة قتالية أفضل تناسب مخطط الدفاع البحري الجزائري.

ومن المتوقع أن تكون هذه الطرادات مجهزة برادا Thales's Smart S، الذي حقق نجاحا كبيرا في الجزائر على متن طرادات C28A.

ويبلغ طول السفينة 6500 كم، وتحمل ثمانية صوامع عرضية لصواريخ YJ-83 ضد أهداف في البحر وعلى الأرض، ونظام HQ-10 المضاد للطائرات (على غرار RAM) ، وستة أنابيب طوربيد 324 ملم ومدفع 76 ملم مع خط إطلاق، حسب المصدر.

ويمكن أيضا تجهيزها بأسلحة أخرى إذا لزم الأمر ولديها سطح طيران كبير لطائرة هليكوبتر في الخلف.