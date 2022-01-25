الرئيس المصري ونظيره الجزائري يتفقان على توسيع التشاور تمهيدا لعقد القمة العربية في الجزائر

توافق بين السيسي وتبون "على أهمية دفع العمل المشترك، لصون الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة دولنا."

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة توسيع التشاور تمهيدا للقمة العربية في الجزائر، مشيرا إلى أن "المحادثات بين الجانبين خلصت إلى توافق تام في الرؤى ووجهات النظر".

ومن جهته أعرب قال الرئيس المصري إنه والرئيس الجزائري "توافقا على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن، وعلى أهمية دفع العمل المشترك، لصون الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة دولنا."

وكما ثمن الرئيس المصري، "جهود الجزائر في منطقة الساحل الأفريقي والصحراء"Aمن جانبه وصف الرئيس الجزائري مباحثاته مع نظيره المصري، بأنها "ثرية ومثمرة فيما يخص العلاقات الثنائية".

مردفا أن محادثات الرئيسين شملت التحديات التي تواجه بلادنا العربية، على الصعيد الإقليمي والدول.

وكان الرئيس الجزائري قد وصل إلى القاهرة أمس الإثنين، في زيارة لمصر تدوم يومين، وهذه أول زيارة لرئيس جزائري إلى مصر، بعد الزيارة الأخيرة التي قادت الرئيس المؤقت السابق الراحل عبد القادر بن صالح في يوليو/حزيران 2019 إلى القاهرة.

وكانت أول زيارة خارجية للسيسي بعد انتخابه عام 2014 إلى الجزائر، التقى خلالها الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.