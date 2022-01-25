الجيش الجزائري يعتقل أربعة عناصر من البوليساريو حاولوا الفرار خارج مخيمات تندوف

"المعتقلين الأربعة الذين حاولوا مغادرة المخيم، الجمعة المنصرم، جرى اقتيادهم نحو ثكنة عسكرية جزائرية"

ذكرت قناة “ميدي 1 تي في” المغربية، أن "جنودا جزائريين مكلفين بمحاصرة مخيمات اللاجئين الصحراويين في لحمادة- تيندوف قاموا باعتقال أربعة عناصر من جبهة البوليساريو على بعد نحو عشر كيلومترات من معسكر الداخلة بالمخيمات حاولوا مغادرة المخيم".

وكشف تقرير القناة، أن الأمر يتعلق بكل من يوسف سيد أحمد وسعيد محمود والمهدي السيد أحمد وعبد الله بونا، مشيرا إلى أن "المعتقلين الأربعة الذين حاولوا مغادرة المخيم، الجمعة المنصرم، جرى اقتيادهم نحو ثكنة عسكرية جزائرية، حيث مازالوا رهن الاحتجاز".

وقالت القناة المغربية بأن "الجيش الجزائري الذي يحكم قبضته على المخيمات، حسبها، سبق له في مناسبات عدة أن منع الساكنة من مغادرتها، بل أطلق النار أيضا على عدد منهم لفرض الأمر الواقع".

وقالت "ميدي 1 تي في" إنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر/تشرين المنصرم، إن "جنودا من الجيش الجزائري أطلقوا النار على اثنين من ساكنة مخيمات تيندوف، وهما منتميان لقبيلة ‏’سلام الركيبات’، ‏حيث كانا على متن سيارة رباعية الدفع."

وأفاد تقرير القناة أن وحدة من الجيش الجزائري أطلقت النار على مجموعة من ساكنة المخيمات شرق “الرابوني” كانوا بصدد التنقيب عن الذهب في منطقة “المجهر” التي تعد معقل قيادة البوليساريو وأسفر إطلاق النار عن مقتل اثنين وإصابة آخر. لافتة إلى أن وحدة الجيش الجزائري قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي على مجموعة من الصحراويين حاولوا الهرب إلى خارج المخيم عبر منطقة “حفار جرب” التي تبعد بحوالي 26 كيلو مترا جنوب "معسكر الداخلة"