المغرب: توقيف شخصين للاشتباه في ارتباطهما بخلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش”

"حسب المعلومات الأولية للبحث فإن الشخصين المتطرفين كانا قد أعلنا الولاء للأمير المزعوم لما يسمى بتنظيم داعش

أكد المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف شخصين متشبعين بالفكر المتطرف، يبلغان من العمر معا 23 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بخلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف المكتب في بيان له، أنه "تم توقيف المشتبه فيهما بمدينة بابن جرير ودوار “سيدي كروم” بإقليم الرحامنة الذي يقع وسط البلاد"، مضيفا أن "عمليات البحث والتفتيش المنجزة بمنزلي المشتبه بهما مكنت من حجز هواتف نقالة ومجموعة من المنشورات ذات محتوى متطرف صادرة عن ما يسمى بتنظيم “الدولة الاسلامية”، بالإضافة إلى قناع لحجب وإخفاء الملامح التشخيصية"، حسب موقع ماب إكسبريس المغربي.

وتابع البيان، أنه "حسب المعلومات الأولية للبحث فإن الشخصين المتطرفين كانا قد أعلنا “الولاء” للأمير المزعوم لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، وشرعا في تعميم وتداول مؤلفات متطرفة بغرض التجنيد والاستقطاب سواء بشكل مباشر أو عن طريق الأنظمة المعلوماتية".

وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب إلى أن أحد المتطرفين الموقوفين كان يشيد بالعمليات الإجرامية التي تستهدف المؤسسات المالية والمصرفية، ويشرعن عائداتها الإجرامية، كما انخرط في مسعى جدي للتدرب على كيفية صناعة المتفجرات بشكل تقليدي للقيام بعمليات إرهابية، بالإضافة إلى إشادته بجريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي ارتكبها مؤخرا شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي بمدينة تيزنيت وأكادير.