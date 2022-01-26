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المغرب وأمريكا يعتزمان اجراء تمرين "الأسد الإفريقي 2022" في شهر يونيو الوشيك

i24NEWS

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عنصر في سلاح الجو الملكي المغربي ينزل أمتعة طائرة عسكرية في مطار أغادير العسكري المغربي في 9 يونيو 2021 مع وصول جنود أمريكيين للمشاركة في مناورة "الأسد الأفريقي" العسكرية.
FADEL SENNA / AFPعنصر في سلاح الجو الملكي المغربي ينزل أمتعة طائرة عسكرية في مطار أغادير العسكري المغربي في 9 يونيو 2021 مع وصول جنود أمريكيين للمشاركة في مناورة "الأسد الأفريقي" العسكرية.

يشمل عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية، والتمرينات البرية والمحمولة جوا والجوية والبحرية، وإزالة التلوث النووي

من المتوقع أن تحتضن المناطق الجنوبية المغربية( أكادير وطانطان والمحبس وتارودانت والقنيطرة وبن جرير) تمرين "الأسد الإفريقي 2022"، في الفترة ما بين 20 يونيو/جزيران وفاتح يوليوز/تموز من العام الجاري لتطوير قابلية العمل المشترك التقني والإجرائي بين القوات المسلحة الملكية وقوات البلدان المشاركة، وكذا التدريب على تخطيط وقيادة عمليات مشتركة في إطار متعدد الجنسيات.

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واحتضن مقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية من 24 إلى 28 يناير/كانون الثاني الجاري، اجتماعا للتخطيط الرئيسي لتمرين "الأسد الإفريقي 2022"، بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بمشاركة ممثلي العديد من البلدان منها المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الهدف من هذا الاجتماع هو تحديد طرق تنفيذ الأنشطة المختلفة لتمرين "الأسد الإفريقي 2022" التي ستشمل، بالإضافة إلى التكوينات المتعلقة بالجوانب ذات الصلة بالعديد من المجالات العملياتية، تدريبات على عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية، والتمرينات البرية والمحمولة جوا والجوية والبحرية، وإزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي).