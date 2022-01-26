الصليب الأحمر يسلم أول شحنة من المعدات الطبية لتيغراي منذ أيلول

تنوي اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظيم رحلات جوية أخرى لنقل معدات طبية في الأيام والأسابيع القادمة.

نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء معدات طبية إلى مدينة ميكيلي الإثيوبية، عاصمة منطقة تيغراي التي تشهد حربا، للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر. وفي المقابل علق المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاشو رضا على الأمر بالقول إنها "بداية جيدة"، لكنه اعتبر أنها "بعيدة كل البعد عن التدخل الضخم الضروري في مواجهة الأزمة الحالية" التي تمر بها هذه المنطقة.

وكتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان "بفضل المساعدات والتسهيلات التي قدمتها السلطات، تمكنا من إيصال المواد الحيوية للسكان في ميكيلي بما في ذلك الأدوية الأساسية". وسيتم توزيع هذه المعدات على المرافق الصحية في المنطقة.

تنوي اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظيم رحلات جوية أخرى لنقل معدات طبية في الأيام والأسابيع القادمة. بالإضافة إلى تخطيطها إرسال قافلة إنسانية براً حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وستواصل اللجنة الدولية تقديم المساعدة للمرافق الصحية في منطقتي أمهرة وعفر حيث تأثر تأمين الرعاية الصحية، بشكل كبير بسبب النزاع.

وصرح أبولو باراسا الذي ينسق الأنشطة الصحية لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إثيوبيا، عن وصول المساعدات بالقول " إن وصول الشحنة الأولى إلى المستشفيات يشكل ارتياحًا كبيرًا". وقال مسؤول الشؤون الإنسانية "يمكن لهذه المساعدة أن تنقذ آلاف الأرواح ولا يمكنني التأكيد كفاية على مدى أهمية استمرار عمليات التسليم هذه".

واندلع القتال في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعد أن أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد قوات للإطاحة بالمتمردين من جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم السابق في المنطقة والذي اتهمه بشن هجمات على قواعد للجيش. وتمكنت جبهة تحرير شعب تيغراي من استعادة معظم المنطقة التي خسرتها في مواجهات مع الجيش الأثيوبي في حزيران/يونيو ثم شنت هجمات في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

ومنطقة تيغراي التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، تخضع منذ ستة أشهر لما تصفه الأمم المتحدة بأنه "حصار فعلي". وأعلنت إثيوبيا الأحد أنها ستسمح بمزيد من الرحلات الجوية "لتعزيز النقل البري" للأغذية والأدوية إلى تيغراي.