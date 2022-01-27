إثيوبيا: القمة الأفريقية الـ 35 ستنظر في قرار منح إسرائيل صفة مراقب

الجزائر وجنوب أفريقيا يعترضان خطوة منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اليوم الخميس، إن القمة الأفريقية الـ 35 ستنظر في قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي بعد أن تم إحالة الموضوع من قبل وزراء الخارجية الأفارقة ولم يتم التوصل لاتفاق حوله، في ما الجزائر وجنوب أفريقيا يعترضان خطوة منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد.

ومن المنتظر وفق أجندة الاتحاد الأفريقي للقمة التي ستعقد يومي الـ 5 و6 من فبرير/شباط الوشيك، في أديس أبابا أن يتم مناقشة قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي، خاصة وأن الجزائر وجنوب أفريقيا يعترضان خطوة منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي وبمقترح من الدولتين سيتم مناقشة الموضوع بقمة الرؤساء الأفارقة.

وسيحضر القمة الـ 43 للمندوبين الدائمين بالاتحاد الأفريقي خلال يومي 20 و21 يناير/كانون الثاني الجاري، بينما سيعقد الاجتماع الـ 40 للمجلس التنفيذي يومي 2 و3 فبراير/شباط المقبل".

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس السنغالي ماكي سال، رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لعام 2022 عن دول غرب القارة. وكانت دول الإيكواس قد دعمت تولي السنغال من بين عدة دول مرشحة من إقليم الغرب الأفريقي لتخلف الكونغو الديمقراطية في رئاسة الاتحاد في دورته القادمة 2022.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد قالت في بيان في يوليو/تموز المنصرم: "للمرة الأولى منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، ألالي أدامسو، أوراق اعتماده كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي". وأضافت: "تتمتع إسرائيل بعلاقات مع 46 دولة في أفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التجارة والمساعدات".