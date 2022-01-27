تونس/ الغنوشي: "إلغاء الدستور يهدد المجتمع" وقيس سعيد "نعمل وفق القانون وبناء على الدستور"

الغنوشي:""كل التغييرات التي حصلت منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، لا أساس لها من الدستور والقانون"

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إنه يعمل وفق القانون وبناء على الدستور، وبناء على النصوص القانونية التي نضعها في هذه الفترة (الاستثنائية) في شكل مراسيم وأوامر ترتيبية" معتبرا أن من يدعي عكس ذلك "كاذب ومفترٍ".

جاء ذلك خلال كلمة لسعيّد في افتتاح اجتماع مجلس للوزراء بقصر قرطاج في العاصمة تونس، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على "فيسبوك". وأضاف سعيد: "نعمل أيضا وفق الدستور بناء على الفصلين المتعلقين بالحقوق والحريات"، فيما اعتبر أن "من يدعي خلاف ذلك فهو كاذب ومفترٍ ولم يتعلم من التاريخ إطلاقا".

وتابع: "ليعلم الجميع مرة أخرى أن السيادة للشعب يمارسها وفق الدستور، ولكن لا يجب أن يتحول الدستور إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته".

وفي وقت سابق الخميس قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، إن "إلغاء الدستور من قبل الرئيس قيس سعيد يمثل تهديدا للمجتمع للتونسي". وشدد الغنوشي على أن "كل التغييرات التي حصلت منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، لا أساس لها من الدستور والقانون"، وفق تعبيره.

ويصادف اليوم، ذكرى مرور ثماني سنوات على صدور "دستور 2014"، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية حادة حين فرض سعيد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.