المغرب: محمد السادس يطلق إشارة البدء لإنشاء مصنع لقاح مضاد لكورونا ولقاحات أخرى

يبلغ الاستثمار المرتقب حوالي 200 مليون يورو، فيما يرتقب إطلاق إنتاج عبوات تجريبية في 30 يوليو 2022.

أعطى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الخميس، إشارة البدء في انطلاق إنجاز مصنع اللقاح المضاد لـوباء كورونا ولقاحات أخرى بإقليم بنسليمان وسط البلاد"سيساهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولجموع القارة الأفريقية"تطلب إنجاز هذا المصنع تعبئة استثمار بحوالي 400 إلى 500 مليون يورو.

ويطمح المشروع إلى تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل، من خلال إدماج البحث الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع وتسويق المنتجات البيو-صيدلية ذات الضرورة الكبرى.

ويخطط المشروع، لتصنيع وتعبئة اللقاح، سواء المضاد لكورونا ولقاحات أخرى، ويحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة بحلول عام 2024.وستخصص هذه الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مسبقا، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد. ويبلغ الاستثمار المرتقب حوالي 200 مليون يورو، فيما يرتقب إطلاق إنتاج عبوات تجريبية في 30 يوليو 2022.

ستكون هذه الوحدة الصناعية التي تحمل اسم “سينسيو فارماتيك”، والتي ستعتبر أكبر منصة من حيث القدرة على التعبئة والتغليف للقاحات بأفريقيا، من بين المنصات الخمس الأولى من نوعها بالعالم عند الانتهاء من إنجازها.

وعلى المدى المتوسط، أي بين عامي 2022 و2025ـ يهدف المشروع إلى نقل التعبئة المعقمة وتصنيع المواد النشطة لأكثر من 20 لقاحا ومنتجا للعلاجات الحيوية.

ومن بين هذه اللقاحات، توجد 3 لقاحات مضادة لكورونا، سيتم إنتاجها في أقل من 3 سنوات بالمغرب، لتغطية أكثر من 70% من احتياجات المملكة وأكثر من 60 بالمائة من احتياجات القارة الإفريقية.

ويرتقب في هذا الإطار نقل منصات بيوتكنولوجية متطورة نحو المغرب، تشمل البحث السريري، وتطوير وإنتاج العلاجات الخلوية والجينية، والخلايا الجذعية وتقنيات التشخيص المخبرية المتطورة، كما يطمح المشروع، على المدى الطويل (2023-2030)، إحداث قطب أفريقي للابتكار البيوصيدلاني واللقاحي بالمغرب معترف به عالميا.

وسترتفع قدرة الإنتاج إلى حوالي 5 ملايين جرعة انطلاقا من شهر فبراير / شباط 2022 وأكثر من 20 مليون جرعة في الشهر في متم 2022. وانطلاقا من 2025، سيكون المغرب قادرا على إنتاج أكثر من 2 مليار جرعة من اللقاح.