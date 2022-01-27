تقرير: قصف مغربي للبوليساريو يستهدف منشآت عسكرية أدى إلى مقتل عدة أشخاص

المغرب استخدم طائرة مسيرة أو استحدام مقالتة F-16 استهدف منشآت عسكرية في منطفة مهيريز

أفادت مصادر إعلامية تابعة لجبهة البوليساريو، أن القوات المغربية قامت أمس الأربعاء بطلعات جوية أدت إلى استهداف منشآت عسكرية تابعة للجبهة وقصفت عدة أماكن في المنطقة العازلة في منطقة "مهيريز" أسفرت عن مصرع عدة أشخاص.

وحسب معطيات ومعلومات جمعها موقع"الصحيفة" الإخباري المغربي من عدة مصادر تنتمي للبوليساريو، فإن القوات المغربية استخدمت طائرة بدون طيار "درون" في هذا القصف، في حين أشارت أخرى إلى استخدام مقاتلة F-16، مما أسفر عن مقتل أشخاص واستهداف منشآت عسكرية في منطقة "مهيريز".

وادعت الجبهة البوليساريو، أن القصف استهدف مواطنين عزل كانوا في اتجاههم إلى مخيم ازويرات في موريتانيا، إلا أن هذا الادعاء لم يعد يلق أي مصداقية من طرف العديد من المتتبعين للصراع في الصحراء، خاصة أن المنطقة العازلة تعرف الآن مناوشات عسكرية وصار ممنوعا على المدنيين الاقتراب من تلك المنطقة.

هذا وأشارت مصادر أخرى، أن القوات المغرب شنت قصفين يوم أمس، وقد استهدف أحدها منشآت عسكرية تابعة للجبهة في منطقة مهيريز، وقد أدت إلى خسائر مادية هامة، إضافة إلى احتمالية سقوط قتلى في صفوف عناصر ميليشيات "البوليساريو"، بالرغم من أن الأخيرة لم تُعلن رسميا لحدود الساعة عن أي قتلى.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن 3 أشخاص جزائريين كانوا قد لقوا حتفهم في المنطقة العازلة في الصحراء، في الشهور الأخيرة من العام المنصرم، وقد اتهمت الجزائر القوات المغربية بقصف شاحنتهم، وأعلنت أنها ستفتح تحقيقا في الحادث، إلا أنها بعد ذلك قررت التزام الصمت.