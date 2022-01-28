ليبيا: القذافي يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية "بلا تأخير" لحل الأزمة في البلاد

عقيلة صالح: "إن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر"

أعلن المرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي، عن "مبادرة لحل الأزمة السياسية" في ليبيا، تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية "بلا تأخير"، لحل مشكلة "الانسداد السياسي" والخروج من الوضع الذي أوصل البلاد إلى خلاف الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا"، بحسب ما أورده بيان صدر عن محاميه خالد الزايدي، أمس الخميس.

وأشار البيان إلى أن "المبادرة تقطع الطريق على المبررات لمرحلة انتقالية جديدة، على أن يكون للبرلمان الجديد اتخاذ ما يلزم لاستكمال الانتخابات الرئاسية بما يضمن الوصول للمرحلة الدائمة التي من خلالها يمكن لليبيين بناء وطنهم واستعادة سيادتهم وصون مقدراتهم دون أي تدخل خارجي وبعيدا عن المناكفات السياسية لدول وأجندات محلية وأجنبية"، وفق ما أورده موقع "العين الإخبارية".

ويشار إلى أنه تم تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها الأول 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، كما لم يتيسر إجراؤها في الموعد الثاني الذي اقترحته مفوضية الانتخابات 24 يناير/كانون الثاني 2022 نتيجة لما سمته "القوة القاهرة".

وتواصل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لقاءاتها وجولاتها مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، بهدف التهيئة لإجراء الانتخابات الليبية، فيما يواصل مجلس النواب الليبي مشاوراته واتصالاته بالأطراف المختلفة لإعداد خارطة طريق جديدة للبلاد.