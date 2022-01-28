المغرب: السلطات تقرر إعادة فتح المجال الجوي أمام الطائرات من و إلى المملكة ابتداء من 7 شباط/فبراير الوشيك

المغرب علق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين تجاه أراضيه، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من السنة المنصرمة

قررت الحكومة المغربية، أمس الخميس، إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من و إلى المملكة ابتداء من 7 شباط/فبراير المقبل، استنادا على "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب"، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف بلاغ للحكومة المغربية، أنه حاليا تقوم "لجنة تقنية بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا".

ويشار إلى أن المغرب علق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين تجاه أراضيه، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من السنة المنصرمة، جراء التفشي السريع لمتحور وباء كورونا، "أوميكرون"، من أجل "الحفاظ على المكاسب التي حققها في مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين".