تونس: المحكمة الابتدائية تدين راشد الغنوشي بتلقي تمويلا أجنبيا ومخالفة قانون الإشهار السياسي

أشارت المحكمة أن الجرائم الانتخابية التي قام بها الغنوشي خلال الانتخابات الماضية مازالت موضوعة على الطاولة

أفادت مصادر قضائية تونسية، اليوم الجمعة، أن المحكمة الابتدائية قضت بغرامة مالية ضد رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي قدرها 10 آلاف دينار تونسي (نحو 3000 دولار أمريكي)، بعد إدانته بمخالفة قانون الإشهار السياسي وتلقي تمويلا أجنبيا.

وأكدت المحكمة في تقريرها أن حركة النهضة تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط" BCW" الأمريكية، لمدة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي وتم تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات عددا من المخالفات تتعلّق بحركة النهضة .

وأكدت ذات المصادر أنه سبق وأن أكد محامي الغنوشي خلال الجلسة الأخيرة في المحكمة منذ ثماني أيام أن الغنوشي ليس لديه أي مخالفات قانونية وبأنه لا دخل له في بث قناة تلفزيونية خاصة لاجتماع شعبي نظمه الغنوشي خلال حملته الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019.

وأشارت أن الجرائم الانتخابية التي قام بها الغنوشي خلال الانتخابات الماضية مازالت موضوعة على طاولة المحكمةـ وأن هذا الحكم يدخل في إطار الإشهار السياسي فقط ومازالت قضية "اللوبيينغ" التي تعتبر جريمة انتخابية يمكن أن تصل إلى حد حل حركة النهضة.