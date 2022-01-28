الجزائر:مقتل جنديين على حدود مالي في اشتباك مع "إرهابيين"

أول عملية إرهابية تقع على الحدود الجزائرية مع دولة مالي التي يعيش شمالها تمركزا لمنظمتي "القاعدة" و"داعش".

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم الجمعة، "مقتل جنديين من الجيش في مواجهة مسلحة مع جماعة إرهابية جنوبي البلاد على الحدود مع دولة مالي"وتمكن الجيش الجزائري من "تصفية إرهابيين اثنين واسترجاع أسلحة، بينما لم تكشف عن طبيعة الجماعة الإرهابية"

وتعتبر هذه أول عملية إرهابية تقع على الحدود الجزائرية مع دولة مالي التي يعيش شمالها تمركزا للجماعات الإرهابية المنضوية تحت لوائي التنظيمين الإرهابيين "القاعدة" و"داعش".

وكشف البيان أن الأمر يتعلق بالعسكريين ويتعلق الأمر بكل من: "الملازم العامل سيدهم مرباح الدين والعريف المتعاقد بن عليوة نسيم.ونبهت "الدفاع الجزائرية" إلى أن العملية "أسفرت على القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع رشاش ثقيل واحد عيار (12.7 ملم)، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وسيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات".

ونعى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الجنديين الاثنين اللذين استشهدا، عبر رسالة تعزية صدرت عن الرئاسة الجزائرية اطلعت عليها "العين الإخبارية".

وقال تبون في رسالة التعزية: "بقلب محتسب وصابر، تلقيت نبأ استشهاد الملازم العامل مرباح الدين سيدهم، والعريف المتعاقد نسيم بن عليوة، خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية على الحدود الوطنية، بمنطقة حاسي تيريرين، بالقطاع العملياتي، إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة".

كما عزى الفريق السعيد شنقريحة قائد أركان الجيش الجزائري في استشهاد الجنديين الاثنين، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع الجزائرية.

وشدد الفريق السعيد شنقريحة على حرص الجيش الجزائري على "مواصلة عمليات مكافحة فلول الجماعات الإرهابية وحماية حدودنا من آفة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة عبر كافة ربوع الوطن، في كل الظروف والأحوال".

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