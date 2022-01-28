الجيش المغربي يشن غارة جديدة على مواقعة للبوليساريو شرق الجدار الأمني

البوليساريو:""صباح يوم الخميس، تعرضت عائلة صحراوية ، كانت تستريح من رحلة طويلة، لهجوم بطائرة مسيرة مغربية"

نفذ الجيش المغربي، أمس الخميس، ضربة جوية جديدة ضد عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو بطائرة مسيرة استهدفت مركبة صالحة لجميع التضاريس اقتربت من موقع للجيش المغربي في بلدة زغولا، شرقي الجدار الأمني.

ومن جهته قال إعلام جبهة البوليساريو إنه "صباح يوم الخميس، تعرضت عائلة صحراوية ، كانت تستريح من رحلة طويلة، لهجوم بطائرة مسيرة مغربية، قتل والد الأسرة على الفور وأصيب طفل في العاشرة من عمره ".

وكان الجيش المغربي قد نفذ يوم أمس عملية واسعة، استعمل فيها طائرات ميراج 2000 و F-16 من أجل تدمير مواقع البوليساريو في تيفاريتي وبير لحلو وامهيريز.