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المغرب يحذر مواطنيه من اختراق الهواتف والحواسيب عبر ملفات "باوربوينت"

i24NEWS

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أعلام المغرب ترفرف بالقرب من رافعات حاويات في المحطة الثانية لميناء طنجة المتوسط في مدينة طنجة الشمالية في 28 يونيو 2019
AFPأعلام المغرب ترفرف بالقرب من رافعات حاويات في المحطة الثانية لميناء طنجة المتوسط في مدينة طنجة الشمالية في 28 يونيو 2019

ودعت المذكرة إلى ضرورة توعية المستخدمين وتحذيرهم، وحثهم على فتح ملفات "باور بوينت" من المصادر الشرعية فقط.

دعت إدارة الدفاع الوطني بالمغرب، أمس الجمعة، المواطنين إلى اتخاذ الحذر من هجمات معلوماتية تستهدف الهواتف والحواسيب من خلال ملفات برنامج "باور بوينت". من طرف جهات مجهولة. 

وأكدت مذكرة إخبارية لمركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية بالمغرب، أن "جهات مجهولة (لم تسمها) تستعمل ملفات برنامج (باور بوينت) لاختراق الهواتف والحواسيب وسرقة محتواها". موضحة أن "الجهات المجهولة تستعمل برامج متطورة لسرقة كلمات المرور للهواتف والحواسيب، حتى المعقدة منها". حسب موقع الصحيفة المغربي. 

ودعت المذكرة إلى ضرورة توعية المستخدمين وتحذيرهم، وحثهم على فتح ملفات "باور بوينت" من المصادر الشرعية فقط.

يشار أنه بين الفينة والأخرى، يصدر المركز تحذيرات للمغاربة بخصوص الهجمات التي تستهدف هواتفهم وحواسيبهم من أجل تشفير بياناتهم الشخصية.

ويذكر أن المغرب سجل ارتفاعا في الهجمات الرقمية التي يتعرض لها، إذ سبق وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، أن بلاده تصدت لأكثر من 400 حادث خلال 2021.