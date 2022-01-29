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تونس تودع كأس إفريقيا بخسارتها أمام بوركينا فاسو في ربع النهائي

i24NEWS - AFP

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المهاجم التونسي يوسف المساكني (يسار) يقاتل على الكرة مع لاعب الوسط النيجيري ويلفريد نديدي خلال مباراة كأس الأمم الأفريقية 2021 لكرة القدم بين نيجيريا وتونس على ملعب رومدي أدجيا في غاروة يوم 23 يناير 2022.
Daniel BELOUMOU OLOMO / AFPالمهاجم التونسي يوسف المساكني (يسار) يقاتل على الكرة مع لاعب الوسط النيجيري ويلفريد نديدي خلال مباراة كأس الأمم الأفريقية 2021 لكرة القدم بين نيجيريا وتونس على ملعب رومدي أدجيا في غاروة يوم 23 يناير 2022.

بوركينا فاسو الى نصف نهائي كأس امم افريقيا

اطاحت بوركينا فاسو بالمنتخب التونسي من الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا في كرة القدم في الكاميرون عندما تغلبت عليها 1-صفر السبت في غاروا في ربع نهائي البطولة.

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وسجل دانغو واتارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليقصي منتخب بلاده، تونس للمرة الثالثة من ربع النهائي بعدما خرجت على يدها في نسختي 1998 على أرض الأخيرة 7-8 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي، و2017 في الغابون بثنائية نظيفة.

وضربت بوركينا فاسو موعداً في نصف النهائي الأربعاء المقبل على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي مع السنغال الوصيفة أو غينيا الاستوائية اللتين تلتقيان الأحد في ياوندي.