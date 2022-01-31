لأول مرة :الجزائر تدين الضربات الجوية المغربية ضد البوليساريو في الصحراء

الجزائر:"العمليات خارجة عن القانون تستهدف المدنيين باستعمال اسلحة متطورة خارج حدودها المعترف بها دوليا"

قال المبعوث الجزائري الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي، عمار بلاني، إن المغرب "تنتهك يوميا الاتفاقات العسكرية التي وقعها طرفي النزاع والتي يؤيدها مجلس الامن".وتابع أن هذه الأعمال تغذي "تصعيد التوتر في المنطقة بطريقة خطيرة".

واتهم بلاني المغرب بالقيام بـ"اعمال حربية شرق الجدار الرملي" و "بعمليات قتل خارجة عن القانون تستهدف المدنيين باستعمال اسلحة متطورة خارج حدودها المعترف بها دوليا".

ويمثل هذا الخروج قطيعة مع السياسة التي تتبعها الجزائر منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، موعد إعلان البوليساريو انسحابها من وقف إطلاق النار، ردا على تدخل القوات المسلحة المغربية في الكركرات. ولم يسبق للجزائر أن تطرقت في السابق للعمليات العسكرية المغربية ضد البوليساريو وبالمقابل لم تعلق جبهة البوليساريو على الضربات وعلى عكس البوليساريو، يؤكد المغرب تمسكه باتفاق وقف إطلاق النار الموقع، سنة 1991 بإشراف أممي.

وكانت طائرات مغربية من نوع ميراج، و F-16 قد قصفت في يذكر أنه في 26 يناير/كانون الثاني الجاري مواقع البوليساريو في تيفاريتي وبير لحلو وأمهيريز. وفي اليوم التالي، استهدفت طائرة مغربية بدون طيار مركبة تابعة للبوليساريو صالحة لجميع التضاريس بعدما اقتربت من الجدار الأمني.