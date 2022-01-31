مالي تقرر طرد السفير الفرنسي لديها

الخطوة التصعيدية تأتي بعد تصريحات لمسؤولين فرنسيين اغضبت المجلس العسكري في مالي

في خطوة تصعيدية بين باماكو وباريس، قرر المجلس العسكري في مالي اليوم الاثنين طرد السفير الفرنسي ، وفقا لما أعلنه التلفزيون الوطني.

وذكر البيان الذي تلاه التلفزيون الرسمي "أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي بأن سعادة السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي (و) أنه تم إخطاره بقرار الحكومة بدعوته إلى مغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات "معادية" لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرا.

ويعتبر هذا الاستدعاء تصعيدًا جديدًا للتوتر بين مالي وفرنسا. وقد استمرت العلاقات في التدهور منذ تولى العسكريون السلطة في آب/أغسطس 2020 في هذا البلد الغارق منذ العام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي كانت أعلنت في 25 كانون الثاني/يناير أن المجلس العسكري يضاعف "الاستفزازات". ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد يومين المجلس العسكري بأنه "غير شرعي" وقراراته "غير مسؤولة"، بعدما دفعت السلطات المالية الدنمارك إلى سحب كتيبتها من القوات الخاصة.

طرد جويل ميير (60 عاما) السفير المعتمد في باماكو منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 " يأتي عقب تصريحات عدائية وغاضبة مؤخرا لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي وتكرار مثل هذه التصريحات من قبل السلطات الفرنسية تجاه مالي رغم الاحتجاجات المتكررة" كما جاء في البيان.

ويضيف النص أن "حكومة مالي تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتعارض مع تطوير علاقات ودية بين الأمم". وجددت باماكو "استعدادها لمواصلة الحوار ومتابعة التعاون مع جميع شركائها الدوليين بما في ذلك فرنسا، في احترام متبادل وعلى أساس مبدأ عدم التدخل".