الجزائر : انفجار غاز يؤدي إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح

أضافت الحماية "هذه حصيلة أولية وان عملية إطفاء الحريق مازالت مستمرة، دون تفاصيل عن سبب انفجار الغاز"

أكدت الحماية المدنية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، مصرع 8 أشخاص (3 نساء، رجلان، 3 أطفال) وإصابة 14آخرين بجروح في حريق التهم ثلاثة منازل إثر انفجار غاز بولاية سطيف في شرق البلاد.

وقالت الحماية المدنية في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، إنّ "حصيلة حادثة سطيف، انفجار بطابق أرضي لمنزل مخزّنة فيه مواد أولية لصناعة مواد التجميل، ارتفعت إلى ثماني وفيات".

وكانت حصيلة أولية تحدثت عن سبعة قتلى سقطوا بسبب انفجار غاز في منزل.

يشار أنه في 2020 لقي خمسة أشخاص مصرعهم في انفجار أنبوب غاز تسبّب في انهيار منزلين. ونجم الحادث يومها عن تضرّر أنبوب الغاز أثناء قيام مقاول بأعمال صيانة لقنوات الصرف الصحي.

ويذكر أن حصيلة مصالح المديرية العامة للحماية المدنية بخصوص هذا الغاز القاتل منذ بداية يناير/ كانون الثاني 2022، سجلت 38 ضحية متوفية وإسعاف 483 شخص من موت محقق من طرف عناصر الحماية المدنية.