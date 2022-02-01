البحرية المغربية تنقذ 63 مهاجراً بينهم 15 امرأة وثلاثة رضع قبالة سواحل البلاد

"نؤكد بارتياح كبير أنّ البحرية المغربية عثرت على الـ63 شخصا الذين كانوا في محنة قرب السواحل المغربية"

أكدت منظمة "ألارم فون" غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن البحرية المغربية أنقذت 63 مهاجراً، بينهم 15 امرأة وثلاثة رضع، كان يتهدّدهم الغرق في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الجنوبية للمملكة.

وقالت المنظمة عبر حسابها في تويتر، "نؤكد بارتياح كبير أنّ البحرية المغربية عثرت على الـ63 شخصا الذين كانوا في محنة قرب السواحل المغربية". مضيفة أنه "تمّت إعادتهم إلى البرّ بكلّ أمان".

وكانت الناشطة في منظمة "كامينادو فرونتيراس" غير الحكومية هيلينا مالينو، حذّرت في وقت سابق الثلاثاء من أنّ هؤلاء المهاجرين "سيلقون حتفهم ما لم يتم إنقاذهم قريباً"، موضحة أنّ "قاربهم يغرق في سواحل طرفاية جنوب المغرب وأن بينهم 15 امرأة وثلاثة رضّع".

يشار إلى أن البحرية المغربية كانت قد أعلنت خلال الأشهر الأخيرة إنقاذ مئات المهاجرين، يتحدّر غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء، في عمليات متفرقة قبالة السواحل الشمالية للمملكة المتوسطية أو تلك المطلة على المحيط الأطلسي جنوبا.