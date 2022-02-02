تقرير: المغرب يسحب القائم بأعمال سفارته بمدريد في "تكريس للأزمة المفتوحة بين البلدين"

تأتي هذه الخطوة بعد نحو 9 أشهر من سحب المغرب لسفيرته في مدريد كريمة بنيعيش، لتؤكد تفاقم الأزمة

قالت صحيفة “Ok diario الإسبانية، إن المغرب خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي للمملكة في مدريد إلى أدنى مستوى وأنهي مهام 3 أكبر مسؤولين دبلوماسيين في مدريد، في خطوة تصعيدية جديدة تجاه الجار الشمالي، بينهم القائم بأعمال السفارة فريد أولحاج، وكذا إبراهيم خليل العلوي ومحمد أمين تيكاع المستشارين المقربين للسفيرة”

ولم يصدر أي تعليق من الخارجية المغربية بخصوص هذا الشأن.

تأتي هذه الخطوة بعد نحو 9 أشهر من سحب المغرب لسفيرته في مدريد كريمة بنيعيش، لتؤكد تفاقم الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين عقب استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في شهر أبريل/نيسان من العام المنصرم، وذلك باستخدام أوراق ثبوتية مزورة.

وكانت السفيرة المغربية كريمة بن يعيش، قد غابت عن الاستقبال الذي خصصه الملك الإسباني فيليبي السادس للسفراء المعتمدين في مدريد، الأمر الذي أكد استمرار الأزمة بين البلدين، رغم التصريحات المتتالية من طرف مسؤولين إسبان تحدثت عن رغبة مدريد في عودة السفيرة.