روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر فبراير وتتجاهل إدراج أي جلسة لملف الصحراء

يمكن لأعضاء المجلس اقتراح إدراج ملف الصحراء، في البرنامج الشهري، مثلما حدث في 21 ديسمبر/كانون الأول

أشار برنامج مجلس الأمن لشهر فبراير/شباط الجاري والذي تولت روسيا الرئاسة الدورية له، إلى عدم إدراج أي جلسة بخصوص ملف الصحراء، البرنامج الذذي وضعته موسكو بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفضلت الدبلوماسية الروسية، بدلا من ذلك، التركيز على ملفات أخرى أكثر أهمية لمصالحها الإستراتيجية العاجلة، كالملف السوري والشرق الأوسط والصومال واليمن.

ورغم التجاهل الروسي للقضية، يمكن لأعضاء المجلس اقتراح إدراج ملف الصحراء، في البرنامج الشهري، مثلما حدث في 21 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، حين اقترحت ألمانيا مناقشة النزاع بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بمغربية الصحراء.

يذكر أن روسيا امتنعت إلى جانب تونس عن التصويت على القرار 2602 الذي اتخذه مجلس الأمن في 29 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021 بخصوص قضية الصحراء.