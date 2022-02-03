اسبانيا تستبدل الجزائر في نقل الغاز إلى المغرب بمسار عكسي

المغرب طلب من مجموعة مختارة من تجار الغاز الطبيعي المسال تقديم عروض للتعاقد مع الحكومة المغربية

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي لموقع الصحيفة أن المغرب وجد البديل للغاز الطبيعي الذي كان يستورده من الجزائر، بعد قرار الأخيرة وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وبالتالي قطع الإمدادات عن المملكة، إذ ستستخدم الرباط الأنبوب نفسه للتزوُّد بالغاز بشكل عكسي عن طريق جلبه من مناطق أخرى نحو إسبانيا ومن هذه الأخيرة إلى أراضيه، وهي الخطة التي وافقت عليها مدريد.

وقالت بن علي، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أمس الأربعاء، إن المغرب طلب من مجموعة مختارة من تجار الغاز الطبيعي المسال تقديم عروض للتعاقد مع الحكومة المغربية ابتداء من شهر كانون الثاني/يناير المنصرم، مشددة على أن الغاية هي إبرام صفقات لا تقل مدتها عن 5 سنوات، وأوضحت أن عمليات التزويد ستنطلق بسرعة.

وأوردت الوزيرة أن المزودين يمكنهم أن يوصلوا الغاز إلى المملكة في أسرع وقت، إما في شهر شباط/فبراير أو آذار/مارس، وذلك عن طريق "ميناء يوجد في دولة مجاورة" في إشارة إلى إسبانيا، ومن هناك يُمكن نقله إلى المغرب، على أن يجري التزويد المباشر دون وساطة إسبانية بمجرد أن يفتتح المغرب المحطات العائمة الخاصة بالغاز المسال، وأولاها سيحتضنها ميناء المحمدية.

وبطبيعة الحال سترفع هذه العملية من تكلفة شُحنات الغاز الطبيعي المسال مقارنة مع الواردات التي كانت تأتي من الجزائر، لكن الوزيرة اكدت أن المغرب عمِل على تنويع مصادره عن طريق تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة منذ 2020، ولذلك صار أكبر منتج للطاقة الريحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب معطيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.