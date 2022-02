انتخاب المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لمدة ثلاث سنوات

انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن لولاية مدتها ثلاث سنوات، بعدما حصل المغرب على أكثر من ثلثي الأصوات، "بالرغم من التعبئة القوية لخصوم المملكة المغربية بقيادة الجزائر".

وتم انتخاب المغرب والأعضاء الأربعة عشر الآخرين لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بمناسبة الدورة العادية الـ 40 للمجلس التنفيذي التي عقدت في الفترة من 2 إلى 3 فبراير/شباط الجاري في مقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا.

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين النقاط البارزة في دورة المجلس التنفيذي انتخاب امرأة نائبة لرئيس مجلس الجامعة الإفريقية، وانتخاب وتعيين 15 عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الوفد المغربي إلى هذه الدورة حيث كان انتخاب وتعيين خمسة عشر عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد من أبرز الأحداث.

وتدارست الدورة مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات والاعلانات والتوصيات المناسبة التي سترفع إلى رؤساء الدول والحكومات للنظر فيها خلال الدورة الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها يومي 5 و 6 فبراير/شباط الجاري .

وكان المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لمدة عامين 2018-2020 ، حيث ساهمت المملكة خلالها بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة.