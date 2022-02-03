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السودان: قوات الأمن تفرق المتظاهرين ضد الانقلاب بالغاز المسيل للدموع

i24NEWS - AFP

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أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين فيما احتشد الآلاف ضد الحكم العسكري، الأحد 2 يناير 2022.
(AP Photo/Marwan Ali)أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين فيما احتشد الآلاف ضد الحكم العسكري، الأحد 2 يناير 2022.

أطلقت القنابل المسيلة للدموع بمواجهة آلاف المتظاهرين الذين أصروا على مطلب محاسبة المسؤولين عن مقتل 79 شخصاً

في محاولة منها لتفريق مظاهرة شارك فيها آلاف السودانيين، أطلقت قوات الأمن السودانية الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع فيما أصر المتظاهرون الذين خرجوا بالآلاف على مطلب محاسبة المسؤولين عن مقتل 79 شخصاً خلال تظاهرات سلمية جوبهت بالقمع من قبل العسكريين الذين اختطفوا الحكم منذ انقلاب تشرين الأول/أكتوبر، وفق مراسل فرانس برس.

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ووقعت محاولات تفريق المتظاهرين في الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة السودانية، فيما كان آخرون يقطعون الطرق بالحجارة في وسط الخرطوم أو يتوجهون إلى منزل متظاهر قُتل الأحد خلال تظاهرات في أم درمان شمال غرب الخرطوم.