ليبيا: خليفة حفتر يعود لقيادة "الجيش الليبي" بعد تعذر إجراء الانتخابات

أنهى حفتر تكليفه للفريق أول عبدالرازق الناظوري كقائد عام مكلف وعودة الأخير لمنصبه رئيسا لأركان القوات

أكدت مصادر عسكرية رفيعة من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، "عودة المشير خليفة حفتر لممارسة مهام القائد العام للقوات المسلحة من مقرها قي الرجمة جنوبي بنغازي"وأنهى حفتر تكليفه للفريق أول عبدالرازق الناظوري كقائد عام مكلف وعودة الأخير لمنصبه رئيسا لأركان القوات المسلحة.

جاء ذلك بعد تعذر إجراء الانتخابات وتأجيلها من موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 والموعد الثاني المقترح 24 يناير/كانون الثاني المنصرم دون تحديد موعد جديد لإجرائها.

وعاد أغلبية المرشحين الرئاسيين السابقين إلى أعمالهم السابقة، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بعد تعذر إجراء الانتخابات.

وكان المشير خليفة حفتر قد كلف رئيس أركان الجيش الفريق أول عبدالرازق الناظوري بمهام القائد العام منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ليتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية وفقا للقانون لقانون الانتخابات.

وينص قانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس البلاد أن أي مواطن ليبي يرغب في الترشح "سواء كان مدنيا أو عسكريا، يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته".

وتعذر إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد ضمن خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد إعلان مفوضية الانتخابات حالة القوة القاهرة.كما تعذر إجراء الانتخابات الليبية للسبب ذاته في الموعد الثاني المقترح 24 يناير/كانون الثاني 2022، ولا يبدو أنه سيتم إجراؤها في موعد قريب.