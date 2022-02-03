English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • افريقيا
  • المغرب: مواصلة الجهود وعمليات الحفر لإنقاد الطفل ريان من جوف بئر عمقه 32 متراً

المغرب: مواصلة الجهود وعمليات الحفر لإنقاد الطفل ريان من جوف بئر عمقه 32 متراً

i24news

دقيقة 1
تتواصل لليوم الثاني عمليات إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي استقر في جوف بئر في قرية إغران بإقليم شفشاون، يصل عمقه 32 مترًا 3 شباط/فبراير 2022
said Affassi/i24NEWSتتواصل لليوم الثاني عمليات إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي استقر في جوف بئر في قرية إغران بإقليم شفشاون، يصل عمقه 32 مترًا 3 شباط/فبراير 2022

الجهود متواصلة دون توقف على أمل انتشال الطفل ريان حيا بعد سقوطه في بئر على عمق 32 متراً بقرية اغران

تتواصل لليوم الثاني عمليات إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي استقر في جوف بئر في قرية إغران بإقليم شفشاون(شمال البلاد)، يصل عمقه 32 مترًا. 

وأفاد مصدر من السلطات المحلية، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن عمليات الحفر التي انطلقت صباح الأربعاء باستعمال خمس جرافات وآليات ثقيلة وصلت إلى عمق 22 مترا، مبرزا أن الجهود متواصلة دون توقف على أمل انتشال الطفل حيا بعد سقوطه في بئر على عمق 32 مترا.

وشدد على أن جهود الإنقاذ لن تتوقف إلا بالوصول إلى مكان الطفل، مشدداً على أن عمليات الحفر والجرف صعبة وتختلف من عمق إلى آخر بسبب اختلاف مكونات التربة أو وجود الأحجار.

وأضاف المصدر أنه وصلت الى المكان مروحية طبية تابعة للدرك الملكي لنقل الطفل، مباشرة بعد انتشاله، إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية، مبرزا أنه تمت أيضا تعبئة سيارة إسعاف بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش.

https://twitter.com/i/web/status/1489237997409255431 ...

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .