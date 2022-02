المغرب: مواصلة الجهود وعمليات الحفر لإنقاد الطفل ريان من جوف بئر عمقه 32 متراً

تتواصل لليوم الثاني عمليات إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي استقر في جوف بئر في قرية إغران بإقليم شفشاون(شمال البلاد)، يصل عمقه 32 مترًا.

وأفاد مصدر من السلطات المحلية، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن عمليات الحفر التي انطلقت صباح الأربعاء باستعمال خمس جرافات وآليات ثقيلة وصلت إلى عمق 22 مترا، مبرزا أن الجهود متواصلة دون توقف على أمل انتشال الطفل حيا بعد سقوطه في بئر على عمق 32 مترا.

وشدد على أن جهود الإنقاذ لن تتوقف إلا بالوصول إلى مكان الطفل، مشدداً على أن عمليات الحفر والجرف صعبة وتختلف من عمق إلى آخر بسبب اختلاف مكونات التربة أو وجود الأحجار.

وأضاف المصدر أنه وصلت الى المكان مروحية طبية تابعة للدرك الملكي لنقل الطفل، مباشرة بعد انتشاله، إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية، مبرزا أنه تمت أيضا تعبئة سيارة إسعاف بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش.