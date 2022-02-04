الولايات المتحدة تؤكد دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء

ناقشا المشاركة الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين لتعزيز عملية سياسية ذات مصداقية من شأنها أن تؤدي إلى حل

أفاد بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، بعد لقائه المبعوث الأممي إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا، أمس الخميس، في واشنطن، أن بلاده "تدعم الجهود السياسية لحل النزاع في الصحراء، وتدعم جهود دي ميستورا في قيادة العملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء ".

وأضاف البيان أن بلينكن ودي ميستورا "ناقشا المشاركة الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين لتعزيز عملية سياسية ذات مصداقية من شأنها أن تؤدي إلى حل دائم وعادل للصراع".

يذكر أن دي مستورا قام خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم بجولة في المنطقة، قادته إلى المغرب ثم مخيمات تندوف وموريتانيا فالجزائر وختم جولته بزيارة إسبانيا.

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