الأمم المتحدة: نحو 20 ألف لاجئ في شمال غرب إثيوبيا يحتاجون إلى مساعدات عاجلة

إنشاء الخدمات الأساسية بما في ذلك المأوى ونقاط الحصول على المياه، والمراحيض، والبدء في نقل اللاجئين

قال المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوريس تشيشيركوف، اليوم الجمعة، إن "نحو 20 ألف لاجئ في شمال غرب إثيوبيا يحتاجون إلى مساعدات عاجلة بعدما تعرّض مخيمهم للنهب والحرق" وفروا بالآلاف من السودان وجنوب السودان إلى منطقة بني شنقول غومز من المعارك إلى إقليم أسوسا.

ووفق ما أورد الموقع الإلكتروني للمفوضية بالعربية، حددت السلطات المحلية "موقعا مؤقتا جديدا لهم يمكنه استيعاب 20 ألف شخص، كما تعمل على "إنشاء الخدمات الأساسية بما في ذلك المأوى ونقاط الحصول على المياه، والمراحيض، والبدء في نقل اللاجئين إلى الموقع في أقرب وقت ممكن".

وقالت المفوضية في بيان إن "القتال اندلع في 18 يناير/كانون الثاني المنصرم في بلدة تونغو، بين جماعات مسلحة مجهولة الهوية والقوات الفدرالية، وقد تعرّض المخيم القريب الذي يستضيف 10300 لاجئ للنهب والحرق"امشددة على أن هذه الوقائع سجلت "في أعقاب نهب مخيم آخر في المنطقة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول". وأضافت: "نتيجة لذلك، فقد بقي 22,000 شخص في كلا المخيّمين مقطوعين عن إمكانية الوصول إليهم وتلقي المساعدات".

وتقدم فرق المفوضية في السودان، بالتعاون مع السلطات السودانية والشركاء، المساعدة لهؤلاء، ويتم وضع خطط طارئة في حال وصول المزيد من اللاجئين.وبحسب المفوضية "لا يزال من الممكن الوصول بشكل كامل إلى ثلاثة مخيمات أخرى للاجئين في منطقة بني شنقول غوموز وبامباسي وشيركول وتسوري، وجميع الخدمات هناك تعمل حتى الآن".

ولم تتسلّم المفوضية حتى الآن "سوى 9 في المئة من الاحتياجات على مستوى البلاد والبالغة 335 مليون دولار أمريكي لهذا العام"، وهي بحاجة ماسة للموارد للاستجابة لهذه المتطلبات وغيرها من الاحتياجات الطارئة".

ومنذ ديسمبر/كانون الأول المنصرم، يسود توتر شديد منطقة بني شنقول جومز المحاذية للسودان وجنوب السودان والتي تستضيف أكثر من 70 ألف لاجئ سوداني وجنوب سوداني وأكثر من 500 ألف نازح إثيوبي، حيث وصل حوالي 70 لاجئ من السودان، معظمهم من النساء والأطفال، ممن فروا من المخيمات وعادوا إلى ولاية النيل الأزرق في السودان.