تونس: تفكك "خلية إرهابية من 4 تكفيريين" بضواحي محافظة بنزرت شمالي البلاد

"3 منهم ينتمون لمنطقة ’اوتيك’من بنزرت أما التكفيري الرابع ينتمي لإحدى المحافظات الحدودية مع الجزائر"

قال مصدر أمني تونسي، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن، تمكنت من تفكيك "خلية إرهابية من 4 عناصر بضواحي محافظة بنزرت شمالي البلاد، 3 منهم ينتمون لمنطقة ’اوتيك’من بنزرت أما التكفيري الرابع ينتمي لإحدى المحافظات الحدودية مع الجزائر".

وأفاد ذات المصدر، طالبا عدم نشر اسمه، أن المعلومات الأولية تفيد بأن هذه الخلية تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية تهدد أمن البلاد وتعتزم استهداف مؤسسات سياحية ومراكز أمنية.وأضاف أنه تمت احالة الموقوفين الى النيابة لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وأكد أنه تم القبض على هذه الخلية إثر عمل استخباراتي محكم وذلك بعد رصد تحركات غريبة قامت بها هذه المجموعة الارهابية.

وشهدت تونس تصاعداً في النشاط الإرهابي المتطرف منذ الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

ومنذ ذلك الحين قتل عشرات من عناصر الأمن في هجمات شنها إرهابيون.

وتتمركز التنظيمات الإرهابية في تونس بالجبال الغربية (الشعانبي والسلوم وسمامة)، وتتبع تنظيمي القاعدة وداعش.

وشهدت تونس أكثر من 50 عملية إرهابية دامية طيلة السنوات الماضية، كما تم تفكيك أكثر من 320 خلية تنشط ميدانيا في الجبال وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.