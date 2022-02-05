المغرب : صخرة تعترض طريق فريق إنقاذ الطفل ريان العالق في حفرة منذ الثلاثاء المنصرم

أكد مصدر مغربي رسمي“الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم فتحه للوصول إلى ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة”

أكد مصدر مسؤول مغربي، صباح اليوم السبت، أن “صخرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان”، موضحا أن “الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم فتحه للوصول إلى ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة”.

وكان مصدر رسمي يشغل مهمة رفيعة في عمالة شفشاون ( شمال غرب المغرب)، أكد في وقت سابق من اليوم أن "فرق الإنقاذ تفصلها مترين فقط للوصول إلى الطفل ريان"، مشددا على "أن فرق الإنقاذ الخاصة استطاعت حفر ثلاثة أمتار يدويا إلى حدود الساعة الرابعة صباحا ولم يتبق سوى مترين للوصول إلى الطفل المفقود". حسب موقع هسبريس المغربي.

وأردف الموقع أن "عمال الإنقاذ يواجهون صعوبات وعراقيل جمة بسبب صعوبة التضاريس وخطر انجراف التربة" مضيفا أن “رجال الإنقاذ يواجهون خطر الإغماء بسبب ضعف الأكسجين داخل الثقب الذي تم إحداثه على عمق أكثر من 30 مترا”. مؤكدا أنه "رغم الصعوبات تتقدم الأشغال بشكل حثيث لكن بكثير من الحذر لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة".

يشار أنه تتواصل عملية انقاذ الطفل ريان (5 سنوات) الذي علق في حفرة ضيقة على عمق 32 مترا تحت الأرض بجوار منزله بقرية إرغان بجماعة تمروت القريبة من مدينة شفشاون ( شمال غرب المغرب) منذ الثلاثاء المنصرم بينما دخل رجال الإنقاذ بعد ظهر أمس الجمعة ساعات الحسم، والتي تعد الأكثر دقة وخطورة.

ويذكر أنه تمت تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وأطقم طبية متخصصة في الإنعاش تابعة لوزارة الصحة بعين المكان من أجل القيام بالتدخلات الطبية الضرورية بعين المكان قبل نقل الطفل ريان إلى أقرب مؤسسة استشفائية.