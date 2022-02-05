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المغرب: وفاة الطفل ريان بعد اخراجه من الحفرة التي قضى فيها خمسة أيام

i24news

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عمليات إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي استقر في جوف بئر في قرية إغران بإقليم شفشاون، يصل عمقه 32 مترًا 3 شباط/فبراير
Saad Elkadiri / i24NEWSعمليات إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي استقر في جوف بئر في قرية إغران بإقليم شفشاون، يصل عمقه 32 مترًا 3 شباط/فبراير

المغرب: وفاة الطفل ريان بعد اخراجه من الحفرة التي قضى فيها خمسة أيام

أخرجت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان ليل السبت ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها لمدة خمسة أيام، وفق ما أعلن بيان للديوان الملكي.

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وأفاد البيان أن العاهل محمد السادس قدم تعازيه لوالدي الطفل ريان في اتصال هاتفي "بعد الحادث المفجع الذي أودى بحياته"، وذلك لحظات بعد إخراجه من طرف فرق الإسعاف من النفق الذي استغرق تشييده أربعة أيام للوصول إليه.

وجرى إخراجه وسط تكبيرات جمهور من المواطنين الذين ظلوا محتشدين حول مكان الحادث، ودعوات "لا إله إلا الله ريان حبيب الله"، في أجواء جنائزية رهيبة تحت أضواء كاشفة.