الرئيس التونسي يحلّ المجلس الأعلى للقضاء ويتوعد القضاة الفاسدين بالحبس

من المقرر أن تنظم الاحد تظاهرة دعت اليها نحو عشرين منظمة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء بدعوى أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية. ويأتي قرار سعيّد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء واثر تواتر دعوات بحل المجلس و"تطهير القضاء" من قبل أنصاره.

وقال سعيّد خلال زيارة الى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".

وأكد سعيّد أن القضاة الضالعين بخيانة الأمانة مكانهم السجن: "سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، وأضاف أن "أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة ... هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.

ومن المقرر أن تنظم الاحد تظاهرة دعت اليها نحو عشرين منظمة من بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل في شباط/فبراير 2013.

ودعا الرئيس التونسي أنصاره إلى "التظاهر بكل حرية من دون الاشتباك مع قوات الأمن".