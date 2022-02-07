ناصر بوريطة:"الجزائر ترفض قرارات مجلس الأمن وتعاكس المجتمع الدولي والمغرب ليس في حالة تصعيد"

المغرب عازم على إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء خارج الحكم الذاتي

أكد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة أن "المغرب عازم على إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء سوى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” مؤكدا أنه “يتعين ألا نضع الجزائر والمغرب على قدم المساواة. المغرب يقبل بقرار مجلس الأمن، بينما الجزائر ترفضه".

وأشار ناصر بوريطة إلى أن "إطار التسوية يتمثل في موائد مستديرة بمشاركة الطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي” (أي الجزائر) التي رفضت قرارات مجلس الأمن وأصدرت بيانا صحفيا في أكتوبر لتقول برفضه، الجزائر ترفض رسميا رغبة المجتمع الدولي".

وجدد التأكيد على أن “المغرب الموجود في أراضيه، وهو في حالة دفاع عن النفس، لم يسع قط إلى المواجهة. المغرب يؤيد حلا في إطار الأمم المتحدة وفي إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، مشيرا إلى أن"المغرب ملتزم بقرارات الأمم المتحدة"

وردا على سؤال حول إمكانية المواجهة العسكرية مع الجزائر، أجاب الوزير أن “المغرب ليس في حالة تصعيد. المغرب لا يهين المستقبل. والمغرب يعتقد أننا لا نغير الجغرافيا أبدا”، مستحضرا النهج الملكي المتمثل في “عدم التصعيد والتركيز على ما يوحدنا وليس على ما يفرقنا”.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الجزائر وقرار هذا البلد، أحادي الجانب، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبر بوريطة أن “ميزة هذا التصعيد الجزائري، هو أن الجزائر، اليوم، برهنت على أنها الطرف الحقيقي في هذا النزاع”. وتابع “الجزائر اتخذت مواقف أحادية الجانب، وذلك من حقها. وكان اختيار جلالة الملك عدم التصعيد، أو حتى الرد على هذه القرارات الأحادية، وهذا سيكون هو موقفنا دائما”، معتبرا أن “الجزائر أفرطت، وما هو مفرط لا يعتد به، لكن مواقف المغرب واضحة”.

جاءت تصريحات بوريطة، في حديث مع القناة الإخبارية “فرانس-24” وإذاعة “إر إف إ”، على هامش مشاركته بأديس أبابا في القمة الـ 35 للاتحاد الإفريقي، على أنه “بالنسبة للمغرب، هناك رغبة في إيجاد حل في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي والإطار هو موائد مستديرة بمشاركة الطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي”.