المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان بعد صلاة الظهر في قرية إغران بحضور مسؤولين كبار

سيوارى جثمان الطفل ريان بعد صلاة الظهر من هذا اليوم في قرية إغران بإقليم شفشاون بحضور مسؤولين كبار

ذكرت مصادر خاصة لـ i24NEWS، صباح اليوم الإثنين، أن جثمان الطفل ريان سيوارى الثرى بعد صلاة الظهر من هذا اليوم في مقبرة الزاوية في أعلى قرية إغران بجماعة تامروت بإقليم شفشاون بحضور مسؤولين كبار، وسينقل جثمان الطفل ريان من العاصمة الرباط إلى إقليم شفشاون بطائرة خاصة.

وعاد والدا المرحوم ريان (خالد اورام وسيمة خرشيش) من العاصمة بعد أن رافقا جثة ابنهما السبت المنصرم إلى المستشفى العسكري في الرباط.

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخراج الطفل ريان أورام بعد خمسة أيام من الجهود المتواصلة والدؤوبة للوصول إليه في البئر الذي سقط فيه على عمق 32 مترا.

و على إثر هذا الحادث المفجع والمؤلم لكل المغاربة، الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى العاهل المغربي محمد السادس اتصالا هاتفيا مع خالد أورام، ووسيمة خرشيش، والدي الفقيد، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر على مقربة من منزل العائلة.

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، تعبأت الجهود بدون توقف وبلا كلل من أجل إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، حيث تم إنشاء لجنة تتبع وإنقاذ على مستوى عمالة إقليم شفشاون، أشرفت على تنسيق جهود مختلف فرق التدخلات، من وقاية مدنية ورجال الدرك الملكي والسلطة المحلية ومسعفين ومتطوعين من منظمة الهلال الأحمر وأطباء وممرضين ومهندسين وتقنيين.

وبدأت السلطات المغربية، أمس الأحد، أشغال ردم البئر التي سقط فيها الطفل ريان عرضا، وكذا النفق الذي تطلب تشييده جهدا مضنيا للوصول إليه.