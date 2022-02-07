تونس: الشرطة تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء بعد قرار الرئيس بحله

قيس سعيد:"هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات"

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الإثنين، أن "قوات الشرطة أغلقت أبواب مقر المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله" وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد، أمس الأحد بحله.

وتسبب قرار سعيد، مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس، "بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي"، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.

وكان المجلس الأعلى للقضاء في تونس، قد أصدر بيانا عبر فيه عن رفضه قرار حله، قائلا : "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها".

وشدد المجلس الأعلى على رفضه "المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته"، وأكد رفض اتهامه بالتقصير، داعيا إلى "الكف عن مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها" معلنا أنه سيواصل مهامه، داعيا القضاة إلى "التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري". حسب موقع Rt بالعربي.

وكان سعيد قد قال في مقطع فيديو نشرته الرئاسة: "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".