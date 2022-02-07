صدرت منذ إعلان النبأ الحزين رسائل تضامن ومواساة عن قادة دول ومسؤولين رسميين في عدة بلدان وبابا الفاتيكان

توافدت جماهير متعاطفة من أنحاء شتى الى قرية اغران للمشاركة في تشييع جنازة الطفل ريان الذي أخرج ميتا من جوف بئر علق فيه خمسة أيام في مأساة هزت العالم، حيث أقيمت صلاة الجنازة في مسقط رأسه بقرية إغران شمال المغرب، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وودع المشيعون الطفل الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام، بعد صلاة الظهر في ساحة هيئت لهذا الغرض منذ صباح الاثنين في محيط مقبرة الزاوية غير بعيد عن القرية التي شدت إليها أنظار العالم لأيام أملا في إخراج الطفل حيا. وحرص والداه في تصريحين مقتضبين للإعلام على شكر جميع من وقف بجانبهما، معزيين نفسيهما "الحمد لله، هذا قدرنا".

ولخّص موقع القناة التلفزيونية المغربية الأولى الحال معلّقاً "العالم يبكي ريان (...) سقطة طفل ذكّرت الملايين بالإنسانية". ويذكر أن الديوان الملكي أصدر مساء السبت بيانًا جاء فيه إن العاهل المغربي الملك محمد السادس قدم تعازيه لوالدي الطفل ريان في اتصال هاتفي "بعد الحادث المفجع الذي أودى بحياته".

ووصل الجثمان الاثنين إلى مسقط رأسه بعدما نُقل بمجرد إخراجه من البئر ليل السبت إلى المستشفى العسكري بالرباط. وأغلقت السلطات صباح الإثنين الطرق المؤدية إلى المقبرة الواقعة وسط غابة في هذه المنطقة الجبلية الفقيرة، تفاديا لتوافد أعداد هائلة من المشيعين.

وناشدت وسائل الإعلام المغربية السلطات القيام بدورها حيال الآبار غير المحروسة في عدة مناطق قروية، تفاديًا لمآس مماثلة. كما أشادت هذه الوسائل بموجة التضامن العارمة مع الطفل الذي انتقل "من أعماق الأرض إلى جنة السماوات".

وصدرت منذ إعلان النبأ الحزين رسائل تضامن ومواساة عن قادة دول ومسؤولين رسميين في عدة بلدان وبابا الفاتيكان، فضلا عن سيل من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لمدونين ومشاهير رياضيين وفنانين من العالم العربي وخارجه.

وخلفت المأساة حزناً عميقاً في مواقع التواصل الاجتماعي بالجارة الجزائر، بالرغم من قطعها العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. وأعرب مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي الاثنين عن "ألم عميق لكنه بالطبع لن يكون بحجم ألم والديه".