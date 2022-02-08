الرئيس التونسي: "لا أريد دستورا كالحذاء على مقاس من وضعوه"

قيس سعيد :"أريد أن أطمئن الجميع داخل تونس وخارجها بأنني لن أتدخل في القضاء ولم ألجأ إلى حل المجلس إلا للضرورة"

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، "لا أريد دستورا كالحذاء على مقاس من وضعوه" مؤكدا أن لا نية له بجمع السلطات في يده وإنما كل الخطوات تندرج ضمن التدابير الاستثنائية لإنقاذ البلاد من وضعها النظري.

وشدد سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك عن لقاء قيس سعيد ونجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة: "على ضرورة وضع مرسوم في الغرض في أقرب وقت"، معتبرا أنه "تم اللجوء إلى حل المجلس لتطهير البلاد، وهو تطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".

وتابع سعيد، "أريد أن أطمئن الجميع داخل تونس وخارجها بأنني لن أتدخل في القضاء ولم ألجأ إلى حل المجلس إلا للضرورة"، مضيفا أن "الواجب والمسؤولية اقتضيا وضع حد للمهازل" حسب وكالة الأنباء التونسية.

ومن جانب آخر، أكد عميد المحامين في تونس، إبراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء، أن هناك تأثيرات حزبية في مجلس القضاء التونسي، مؤكدا، نريد مجلس القضاء آخر يطبق القانون، حسب موقع العربية.

وكان سعيد، قد قرر حل المجلس الأعلى للقضاء السبت الماضي، وقال في تصريح مباشر من مقر وزارة الداخلية "إنه صار من الماضي"؛ مذكرا أنه نبّه تركيبته مرات ومرات من التلاعب الذي قامت به في ملفات عدة.

يشار إلى أن الرئيس التونسي الذي جمّد البرلمان بتاريخ الـ 25 من يوليو/تموز الماضي وبدأ مرحلة استثنائية؛ ذكر خلال كلمته من مقر الوزارة أن المجلس تُباع فيه المناصب على أساس الولاءات.

ويذكر أن المجلس الأعلى للقضاء هيكل دستوري قضائي شكلت تركيبته حركة النهضة الإخوانية بالشراكة مع حليفها في الحكم نداء تونس، فيما لم تدخر جهدا في تعطيل ونسف تشكيل المحكمة الدستورية أعلى سلطة دستورية في البلاد.