الجزائر:"الخط البحري" بين الجزائر وموريتانيا سيشرع في العمل بين 20 و24 فبراير الجاري دعما لمشروع طريق تيندوف زويرات

تريد "الحكومة الجزائرية تعزيز دورها الإقليمي عن طريق الجانب الاقتصادي، والتخلص من عقدة الريع النفطي"

قال وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، اليوم الثلاثاء، إن "الخط البحري بين الجزائر وموريتانيا سيشرع في العمل بين 20 و24 فبراير/شباط الجاري وسيكون منتظما من أجل دعم التعاون التجاري بين البلدين"، وتسعى الجزائر من خلال معبرها البري مع موريتانيا، والخط البحري، إلى منافسة الصادرات المغربية إلى أسواق غرب إفريقيا.

جاءت تصريحات عيسى بكاي في حصة ضيف المورنينغ بقناة “الشروق نيوز”، إن وزارته "قامت بالتنسيق مع وزارة التجارة والمصدرين من أجل أن يكون هذا الخط ناجعا ودائما، من أجل دعم التعاون التجاري بين البلدين."مشيرا إلى أن "هذا المشروع سيكون دعما لمشروع طريق تيندوف زويرات، وكذا خط جوي مع موريتانيا والسنغال، في إطار دعم النشاط التجاري نحو افريقيا وترقية الصادرات، خاصة في إطار اتفاقية التبادل الحر في القارة."

ويأتي حديث المسؤول الجزائري عن قرب إطلاق الخط البحري، بعد أسابيع من "أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفتح خط بحري، مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في أقرب الآجال".

وسبق للجزائر أن أعلنت عن بدء العمل بهذا الخط بشكل منتظم في أبريل/نيسان المنصرم، وسيرت أول رحلة، لكنها كانت الأخيرة، حيث كان يعول على هذا الخط "السماح بتقليص مدة التصدير نحو موريتانيا إلى خمسة أيام، وأنه سيتم تسيير رحلة جديدة كل 20 يوما لتصدير مختلف المنتوجات الجزائرية نحو موريتانيا وكذا الدول الافريقية المجاورة لها"

وبحسب موقع "الشروق"الإخباري الجزائري، تريد "الحكومة الجزائرية تعزيز دورها الإقليمي عن طريق الجانب الاقتصادي، والتخلص من عقدة الريع النفطي"، غير أن هذا المسعى يبقى بعيد المنال في ظل العراقيل الهيكلية التنظيمية ومعوقات ضعف القدرات التنافسية للمؤسسات الجزائرية وأيضا العراقيل المرتبطة بالبيئة المحلية.

وتسعى الجزائر من خلال معبرها البري مع موريتانيا، والخط البحري "المتعثر"، إلى منافسة الصادرات المغربية إلى أسواق غرب إفريقيا، غير أن هذا الأمر يبقى بعيد التحقق، نظرا للفارق في تكلفة التصدير، وتنوع الصادرات المغربية مقارنة بنظيرتها الجزائرية.

وسبق للجزائر أن دشنت في أغسطس/آب من عام 2018 طريقا صحراويا حدوديا مع موريتانيا، لتصدير منتجاتها إلى موريتانيا ودول غرب القارة الإفريقية، غير أن الطريق البرية الطويلة وصعوبة التضاريس جعلت هذا الطريق خارج الخدمة تقريبا.