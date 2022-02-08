مدغشقر: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "باتسيراي" إلى 40 قتيلا وتدمير أسقف مئات المدارس والمراكز الصحية

تقرير: "السلطات في بعض مناطق البلاد قدموا معلومات عن 12 قتيلا لم يتم إدراج أسمائهم في قائمة الضحايا بعد"

أفادت وسائل إعلام، نقلا عن خبراء والسلطة في مدغشقر (المحيط الهندي)، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا إعصار "باتسيراي" في جمهورية مدغشقر تجاوز 40 قتيلا ودمر أسقف مئات المدارس والمراكز الصحية، مشيرة إلى أن"السلطات في بعض مناطق البلاد قدموا معلومات عن 12 قتيلا لم يتم إدراج أسمائهم في قائمة الضحايا بعد"

ونقلت صحيفة Madagascar Tribune عن مكتب إدارة المخاطر والكوارث في الجزيرة قوله إن عدد الضحايا ارتفع من 20 أمس الاثنين إلى 35، لكنها أشارت إلى أن السلطات في بعض مناطق البلاد قدموا معلومات عن 12 قتيلا لم يتم إدراج أسمائهم في قائمة الضحايا بعد.

وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف) ضرب الإعصار أولا منطقة ساحلية زراعية من مدغشقر تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غربا إلى داخل البلاد، مسببا فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرز، "خزان" مدغشقر في وسط البلاد.

وبلغ إعصار "باتسيراي" الاستوائي ليل السبت إلى الأحد المنصرمين الساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي، وصاحبته أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 165 كم في الساعة، وذلك بعد أن اجتاح جزيرة "ريونيون" الفرنسية.