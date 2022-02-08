البوليساريو تعرب عن قلقها من "التطورات المتلاحقة" في الصحراء وتؤكد "فقدان مناطق جديدة في أرض المعركة"

"القوات المغربية لم تقف عند منطقة الكركرات بل تجاوزتها إلى مناطق أخرى في المنطقة الصحراوية العازلة

قال رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي،"تود الجمهورية الصحراوية أن تعبر عن كامل القلق والانشغال إزاء التطورات المتلاحقة والخطيرة في الصحراء الغربية، التي أعقبت 13 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إثر نسف المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع، بإشراف الأمم المتحدة، واحتلالها العسكري اللاشرعي لأجزاء جديدة".

جاءت تصريحات إبراهيم غالي خلال مداخلته لمناقشة تقرير مجلس الأمن في إفريقيا المقدم للقمة الـ 35 لرؤساء ودول وحكومات الاتحاد الإفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت المنصرم، "بخسران الجبهة لمناطق جديدة في أرض المعركة أمام القوات المغربية"

وبحسب وكالة الأنباء التابعة لجبهة البوليساريو، تُعتبر هذه ثاني مرة يعترف بها رئيس البوليساريو بأن"القوات المغربية لم تقف عند منطقة الكركرات بل تجاوزتها إلى مناطق أخرى في المنطقة الصحراوية العازلة، التي تُعتبر حاليا أرضا للمعركة" بين "الجيش المغربي وعناصر الجبهة المدعومة من طرف الجزائر، وهي منطقة يعتبرها المغرب تدخل في حدوده الترابية" بحسب ما أورده موقع"الصحيفة" الإخباري المغربي.

كما أن هذا الاعتراف، يأتي في وقت تواترت في الأنباء مؤخرا، عن قيام القوات المغربية بطلعات جوية ناجحة أدت إلى قصف العديد من الثكنات العسكرية للجبهة، وكشفت مصادر مقربة من البوليساريو عن وقوع خسائر بشرية ومادية في هذه الطلعات الجوية.

حيث سبق أن تحدث ابراهيم غالي في خطاب بمناسبة ما يُسمى بـ" افتتاح اشغال المؤتمر التاسع للعمال الصحراويين"، بالهزيمة في منطقة الكركرات أمام القوات المغربية، وسيطرة المغرب على تلك المنطقة ابتداء من 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وكانت الجزائر أعربت عن ما أسمته ب"الانتهاكات" التي يقوم بها المغرب في الصحراء وقصفه لـ"المدنيين" في المنطقة العازلة، بالرغم من أن هذه المنطقة يُمنع فيها وصول المدنيين بالنظر إلى المواجهات التي تحدث بين الحين والأخر باعتراف البوليساريو بنفسها في بلاغاتها العسكرية اليومية.