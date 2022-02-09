المفوضية الأوروبية: المغرب يعد الشريك الأول للاتحاد الأوروبي على الصعيدين الاقتصادي والتجاري على مستوى القارة الإفريقية

أورسولا:"يمكننا معا إرساء رؤية مشتركة وطموحة لشراكتنا وتعميق العلاقة بوصفنا جارين شريكين وصديقين"

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء بالرباط، إرادة الاتحاد الأوروبي بمواصلة تعميق الشراكة "الاستراتيجية، الوثيقة والمتينة" مشيرة إلى أن "المملكة تعد الشريك الأول للاتحاد الأوروبي على الصعيدين الاقتصادي والتجاري على مستوى القارة الإفريقية".

وقالت فون دير لاين، خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقب مباحثات أجرياها، إنه"على هذا الأساس، يمكننا معا إرساء رؤية مشتركة وطموحة لشراكتنا"مشيرة إلى أن كما سلطت الضوء على دور الأوروبيين المقيمين بالمغرب والمغاربة المقيمين بأوروبا في الإثراء المتبادل للثقافات التي تأثرت ببعضها البعض على مدى قرون عديدة".

وأضافت أنه "إلى جانب التعاون الثنائي، يعول الاتحاد الأوروبي على المغرب في تنفيذ الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة عزمها مواصلة الحوار مع المملكة حول كل هذه القضايا"

وأفادت أن لقاءها برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش "كان فرصة لمناقشة التحديات العالمية التي تواجه المغرب وأوروبا من أجل مواجهة هذه التحديات، ينبغي على كلا الطرفين إيجاد حلول مشتركة في إطار شراكتهما" وجددت "التأكيد على إرادتنا بمواصلة تعميق علاقاتنا بوصفنا جارين وشريكين وصديقين".

وأوضحت فون دير لاين أن الهدف من هذه الشراكة هو العمل معا على تطوير الطاقة الخضراء، مضيفة أن الطرفين يتعاونان أيضا في تطوير الربط المجتمعي من خلال شراكة رقمية واسعة النطاق"وأضافت أنه "هناك الكثير لتحقيقه من أجل زيادة إدماج اقتصاداتنا وتكييفها بما يخدم مصالح شركاتنا ومستخدميها وكافة العاملين"، مؤكدة على "الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لدور الشباب ومساهمتهم بالغة الأهمية في تقدم مجتمعاتنا، والجهود التي يجب بذلها من أجل منحهم مستقبلا أفضل".

وجرت المحادثات بين أخنوش وفون دير لاين، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريشيا بيلار لومبارت كوزاك.