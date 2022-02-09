تونس: أدلة "تثبت تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة وتخابره مع جهات أجنبية واغتيال شكري بلعيد"

"وغسله الأموال رفقة ابنه معاذ، ووجود جهاز سري مالي يتعلق برئيس النهضة وتورطه في قضية اغتيال شكري بلعيد"

قدمت هيئة دفاع تونسية، اليوم الأربعاء، أدلة " تثبت وجود وثائق تورط راشد الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية، وغسله الأموال رفقة ابنه معاذ، ووجود جهاز سري مالي يتعلق برئيس حركة النهضة" وفي "قضية اغتيال القيادي اليساري البارز شكري بلعيد يوم 6 فبراير/شباط 2013".

وقال الناشط والمحلل السياسي التونسي، عبد المجيد العدواني إن حركة النهضة "تتخبط وترقص رقصتها الأخيرة بعد أن ظهرت جرائمها"، موضحا أن "قضايا التخابر ضد أمن الدولة حكمها الإعدام ناهيك عن التورط في الاغتيالات وشبكات تسفير الإرهابيين وقتل أفراد الأمن والعسكريين".

ودعا عبد المجيد العدواني "القضاة الشرفاء إلى النظر في هذه الوثائق، والقبض على الغنوشي ومساعديه ومحاسبتهم على ما اقترفوه في حق الشعب التونسي". وأوضح أن شبكة من القضاة متورطة في دعم النهضة وإخفاء جرائمها، ولا بد من محاسبتهم ومحاكمتهم لتطهير البلاد ووضعها على الطريق الصحيحة.

ولم يمر أقل من ساعة على انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بعنوان "الجهاز السري والمالي لراشد الغنوشي والسقوط المدوي للحماية القضائية"، لتنشر حركة النهضة على صفحتها الرسمية بيانا تؤكد فيه أنها ستنظم مساء اليوم مؤتمرا صحفيا للرد على هيئة الدفاع عن شكري بلعيد.

فمنذ وصول حركة النهضة للحكم عام 2011 ارتفعت "معدلات جرائم الإرهاب وقتل الجنود وأفراد الأمن والمدنيين، مع تشكيل شبكات لتسفير وتجنيد الشباب التونسي للخارج، بعد تجنيدهم في السجون والمساجد"