إيبا"منح التداول بشأن مزايا قرار الرئيس بمنح صف مراقب لإسرائيل. حتى ذلك الحين، يبقى قرار رئيس اللجنة قائما"

قالت المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إيبا كالوندو، إن "مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي كلف لجنة من رؤساء الدول (جنوب إفريقيا ونيجيريا ورواندا والجزائر والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال) للتداول بشأن مزايا قرار الرئيس بمنح وضع المراقب لإسرائيل. حتى ذلك الحين، يبقى قرار رئيس اللجنة قائما".

جاءت أقوال إيبا كالوندو على حسابها في تويترن قائلة "خطأ. لا تعليق لقرار رئيس المفوضية، والقرار المتخذ بكل قانونية باقٍ".

من جهته، قال موقع "الشروق أونلاين" الجزائري، إن قرار سحب صفة مراقب عن إسرائيل "اتخذ رسميا" من قبل رؤساء الدول الإفريقية، بحسب مصادره الجزائرية. وتحت عنوان "رسميا: رؤساء الدول الإفريقية يرفضون منح إسرائيل صفة مراقب داخل الاتحاد الإفريقي"، أفادت الشروق عن "إلغاء" مزعوم لقرار "منح إسرائيل صفة مراقب داخل الاتحاد الإفريقي.. هذا الإلغاء يتوج جهود الجزائر ودول أخرى، لمواجهة المغرب، البلد العربي الوحيد الذي يدعم إسرائيل بالحضور داخل الاتحاد الأفريقي كمراقب".

يأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث فيه الجزائر عن تحقيقها "نصرا دبلوماسيا إلى جانب حلفائها داخل الاتحاد الإفريقي، بتعليقها قرار منح صفة عضو مراقب لإسرائيل داخل المنظمة القارية" حيث خرجت رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إيبا كالوندو عن صمتها "لتكذب المزاعم الجزائرية"

ومن جهته دافع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي عن قانونية قراره الذي اتخذه في يوليوز/تموز المنصرم، وقال "بصفتي الممثل القانوني لاتحادنا، فإن عملي يتماشى مع هذه الاعتبارات والمخاوف. اختصاص الرئيس في منح صفة مراقب لدولة غير أفريقية، كما أشرت للتو، تحدده معايير قمة سرت لعام 2005 ".

وتابع "عند تلقي الطلب، أجريت مراجعة شاملة للاعترافات الإسرائيلية على مستوى القارة. الأرقام لا تترك مجالا للشك. 44 دولة عضو في منظمتنا تعترف بإسرائيل وأقامت علاقات دبلوماسية معها، 17 منها فتحت سفارات في تل أبيب و 12 فتحت قنصليات عامة هناك ".

وأشار الدبلوماسي التشادي إلى ازدواجية مواقف بعض الدول الإفريقية (خصوصا جنوب إفريقيا)، التي تعترف بإسرائيل".

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد دافع عن قرار التشادي موسى فكي، وقال إن نصوص وقوانين الاتحاد الإفريقي تمنحه حق اتخاذا هذا القرار، وأضاف أنه يتحدث عن "الإجراء" من حيث القانون، وليس عن المضمون.