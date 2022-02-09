الجزائر تنسحب من الاجتماع الإقليمي لمدراء الجمارك بسبب اعتماد خريطة المغرب كاملة

دعت الجزائر سحب كل مستند أو وثيقة ورقية تحتوي على خرائط أو معطيات تبرز ضم إقليم الصحراء إلى المغرب"

انسحب المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، من الاجتماع الإقليمي الـ 55 لمدراء الجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بسبب اعتماد الخريطة الكاملة للمغرب "تضمن الاجتماع خرائط غير شرعية، تظهر ضم تراب الجمهورية الصحراوية لإقليم المغرب، وهذا ما يتنافى مع الشرعية الدولية وقرارات وتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأعرب المسؤول الجزائري، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، عن “احتجاجه الرسمي والرفض القاطع للوفد الجزائري لمحتوى العرض المدرج من طرف المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات لشمال إفريقيا، الكائن مقره بالمغرب، ضمن أشغال الاجتماع” وقال نور الدين خالدي إنه "تضمن الاجتماع خرائط غير شرعية، تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لإقليم المغرب، وهذا ما يتنافى مع الشرعية الدولية وقرارات وتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وتابع البيان أن الجزائر ترفض ما وصفه "التلاعب المخزي الذي تنتهجه المغرب للتعدي الصارخ على الشرعية الدولية في محفل دولي يعنى بتعزيز أطر التعاون بين إدارات الجمارك".

واتهمت الجزائر المغرب بمحاولة استغلال "احتضانه لمقر المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات لشمال افريقيا، لتوظيف هذا المنبر كأحد الهياكل الإقليمية للمنظمة العالمية للجمارك، لمحاولة نشر هذه الادعاءات غير الشرعية".

وسبق للجزائر أن انسحبت من اجتماع مماثل لمدراء جمارك شمال إفريقيا والشرق الأوسط، في شهر أبريل/نيسان المنصرم، احتجاجا على اعتماد خريطة كاملة للمغرب تشمل الأقاليم الجنوبية، بعدما لم تستجب بقية الدول المشاركة للطلب الجزائري.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك الجزائرية "أن الوفد الجزائري طلب من رئيس الدورة (عميد جمارك الأردن)، سحب هذه الوثائق، لكنه رفض وسط تمسك للوفد المغربي بها، بشكل دفعه إلى قرار الانسحاب من الاجتماع".

ويأتي هذا الانسحاب، تطبيقا لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الجزائرية، في شهر مارس/آذار المنصرم دعت فيها المسؤولين الجزائريين الذين يشاركون في الاجتماعات الدولية، إلى المطالبة بـ"سحب كل مستند، إعلان أو وثيقة سواء كانت ورقية أو رقمية تحتوي على خرائط أو معطيات تهدف إلى ضم إقليم الصحراء إلى الأراضي المغربية".