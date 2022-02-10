تقرير: رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ينجو من محاولة اغتيال

الحادث وقع صباح اليوم ، لكن دون التسبب لرئيس الوزراء الليبي بأذى

نقلت وكالة "رويترز" اليوم عن مصدر قريب من رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يؤكد نجاته من محاولته من حادث اغتيال دون التسبب له بأي أذى، وذلك بعد استهداف سيارته بأعيرة نارية خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس.

وقال المصدر ان "الحادث وقع عندما كان الدبيبة عائدا الى بيته" ووصف الحادث انه "محاولة اغتيال واضحة، لكن المهاجمين لاذوا بالفرار، واحيلت الواقعة الى التحقيق".

من جانبها عرضت قناة الجزيرة مقاطع مصورة ظهرت فيها سيارة قالت انه لرئيس الحكومة الدبيبة وظهر على زجاجها اصابة رصاصة ، كما ظهرت اثار اعيرة نارية على المصباح الامامي وجسم السيارة.ولم تستطع رويترز على الفور التحقق من صحة الصور ولم تتحدث إلى شهود آخرين بعد الواقعة.

وتحدثت صحيفة "العربي الجديد" عن اجراءات امنية اتخذت في اعقاب محاولة الاغتيال، حيث أكد مصدر امني من مديرية امن طرابلس ان هذه الاجراءات التي اتخذها الامن الرئاسي حول بيت الدبيبة " جاءت للاحتياط بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص قبل وصوله إلى بيته في ساعات الصباح الماضية"

وأكد المصدر الامني لـ"العربي الجديد" ان "متابعة التحقيق في الحادث تولاها الامن الرئاسي ومكتب النائب العام وان الدبيبة وافراد موكبة لم يتعرضوا لاية اصابات"، في حين لم يصدر اي بيان رسمي من جانب الحكومة الليبية حول الحادث.

من شأن محاولة الاغتيال هذه ان تفاقم الازمة السياسية في ليبيا والمحاولة الجارية للسيطرة على سلطات اتخاذ القرار، خصوصا خلافه المتصاعد مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح، حيث جاء الحادث قبل ساعات من جلسة لمجلس النواب اليوم سيتم فيها انتخاب رئيس جديد للحكومة وهي الخطوة التي اعلن دبيبة عن رفضها.

كما تأتي المحاولة بعد اعلانه امس ان حكومة "ستواصل عملها ولن تسمح بمرحلة انتقالية ولن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة طيلة السنوات الماضية بالاستمرار بسنوات اخرى".